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Aynasını kıran kuryeyi böyle ezdi! Araçla ezilen kurye A Haber’e konuştu! Sağlık durumu nasıl?

Aynasını kıran kuryeyi böyle ezdi! Araçla ezilen kurye A Haber’e konuştu! Sağlık durumu nasıl?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.02.2025 11:51
İstanbul Pendik'te bir motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasında kavga çıktı. Kurye otomobilin aynasını kırınca öfkelenen sürücü, aracıyla kuryeyi ezdi. Ağır yaralanan kurye o anları ilk kez A Haber ekranlarına anlattı. Kuryenin sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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Aynasını kıran kuryeyi böyle ezdi! Araçla ezilen kurye A Haber’e konuştu! Sağlık durumu nasıl?
Araçla ezilen kurye A Haber’e konuştu
Araçla ezilen kurye A Haber’e konuştu
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