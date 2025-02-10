Aynasını kıran kuryeyi böyle ezdi! Araçla ezilen kurye A Haber’e konuştu! Sağlık durumu nasıl?

İstanbul Pendik'te bir motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasında kavga çıktı. Kurye otomobilin aynasını kırınca öfkelenen sürücü, aracıyla kuryeyi ezdi. Ağır yaralanan kurye o anları ilk kez A Haber ekranlarına anlattı. Kuryenin sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

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