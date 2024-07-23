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Ayının ardından kurt da şehir merkezine indi! Vatandaşlar tedirgin

Ayının ardından kurt da şehir merkezine indi! Vatandaşlar tedirgin

İHA
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Giriş: 23.07.2024 11:48
Ardahan'da şehir merkezinde görülen ve yiyecek arayan kurt, çevredeki bir kişi tarafından görüntülendi. Kurdun yerleşim alanına gelmesi tedirginliğe neden oldu.
Şehir merkezine indiler! Vatandaşlar tedirgin ŞEHİR MERKEZİNE İNDİLER! VATANDAŞLAR TEDİRGİN

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