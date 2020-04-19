- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
Aydos'ta korkutan yangın!
Aydos ormanında bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören mesire alanı çalışanları hazır olarak bekletilen kum ve yangın tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, itfaiye ekiplerine ihbar edildi.
Yangın noktasına ulaşmakta zorluk çeken şehir itfaiyesi, Orman İtfaiyesine haber verdi. Kısa sürede yangın yerine gelen ekipler alevleri daha fazla büyümeden kontrol altına almayı başardı.
ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ DE SEVK EDİLDİ
Çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin yanı sıra herhangi bir sabotaj ihtimaline karşı da polis ekipleri sevk edildi. Zırhlı araçlarla orman içerisine giren ekipler çevre güvenliğini sağladı. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.
Yanan yerin daha önce PKK terör örgütü tarafından kundaklanan alanın yakınında olduğu öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.