Aydın'da orman yangını çıktı! Alevlere müdahale sürüyor

Aydın'ın Germencik ilçesi Gümüşyeniköy' de başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyerek Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ne ulaşarak geniş bir alana yayıldı. Havadan ve karadan ekiplerin yoğun müdahalesi ile alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.