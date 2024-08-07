07 Ağustos 2024, Çarşamba
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Aydın'da orman yangını çıktı! Alevlere müdahale sürüyor
Aydın'ın Germencik ilçesi Gümüşyeniköy' de başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyerek Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ne ulaşarak geniş bir alana yayıldı. Havadan ve karadan ekiplerin yoğun müdahalesi ile alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.