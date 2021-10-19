Aydın’da öğrencilerin düeollosu kanlı bitti! Sebebi kahretti

Aydın Kuşadası'nda geçen akşam okul çıkışında iki öğrenci arasında çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. 16 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybetmesi cinayete sebep olan kavganın nedeni de duyan herkesi kahretti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen ve bütün kenti derinden etkileyen tuhaf olay Kuşadası Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri arasında meydana geldi.

SEBEBİ 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ

Edinilen bilgiye göre; aynı okulda öğrenim gören 16 yaşındaki Boran Sönmez ile Z.K. arasında okulda pet şişe atılması ya da düşürülmesi sonucu tartışma yaşandı. Okulda başlayan tartışmada taraflar okul çıkışı belirledikleri bir parkta düello için sözleşince iki öğrenci grubu okul bittikten sonra parkta toplandı.

FİRAR ETTİ

Olayda hayatını kaybeden 16 yaşındaki Boran Sönmez ile aynı okuldan diğer öğrenci Z.K. birbirlerine bıçak ve muşta adı verilen kesici aletlerle saldırdı. Yaşanan kavgada karnından ve kalbinden bıçaklanan Boran Sönmez olay yerinde hayatını kaybederken, kendisinin de bıçakla yaralandığı ileri sürülen diğer öğrenci Z.K. olaydan sonra firar etti.

ÇOCUK YAŞTA KATİL OLDU

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, olaydan sonra firar eden ve çocuk yaşta katil olan diğer öğrencinin arandığı öğrenildi.

Kavgada 16 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybetmesi, yine aynı yaşta bir öğrencinin katil olması ve kavganın sebebinin de bir pet şişeden kaynaklanması duyan herkesi adeta kahretti.