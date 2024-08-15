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Aydın'da korkutan yangın: Klima evi yakıyordu

Aydın'da korkutan yangın: Klima evi yakıyordu

ahaber.com.tr
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 01:13
Yangın, Yıldıztepe Mahallesi 142 Sokak üzerindeki apartmanın ikinci katındaki E.A’ya ait dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evdeki klima henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle klimanın bulunduğu odada maddi zarar meydana geldi. Mahalle sakinleri ise söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.
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