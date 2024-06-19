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Aydın Efeler’de çıkan yangında 2'si metruk 3 ev zarar gördü

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 19.06.2024 18:50
Aydın’ın Efeler ilçesinde Ilıcabaşı Mahallesi'nde yerleşim alanında çıkan yangın tarım arazisine sıçradı. Yangında 2'si metruk toplam 3 ev zarar görürken, alevlerin arasında kalan bir vatandaş kurtarıldı.
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