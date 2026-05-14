İran savaşı Körfez'e mi sıçrıyor? 3 ülkeden saldırı: Hürmüz'e karşı Malakka planı mı?

ABD merkezli yayın kuruluşlarının İran savaşına ilişkin ortaya attığı çarpıcı iddialar gündemdeki yerini korurken, Suudi Arabistan ve BAE’ye ait savaş uçaklarının Tahran’daki bazı noktaları hedef aldığı öne sürüldü. Kuveyt’in ise bir İran teknesini vurduğunu duyurması, Orta Doğu’daki gerilimi daha da tırmandırdı. Bölgedeki son gelişmeler, çatışmaların yalnızca İran ile sınırlı kalmayıp geniş çaplı bölgesel savaşa dönüşme riskini artırdığını ortaya koyarken Hürmüz Boğazı'nda yaşananların Malakka Boğazı'na sıçrama ihtimalini gündeme getirdi. A Haber'de olası senaryolar ele alındı.