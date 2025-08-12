AVM otoparkında otomobil yangını paniğe neden oldu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, bir AVM’nin kapalı otoparkında park halindeki otomobilde çıkan yangın korku dolu anlara sahne oldu. Aracını park edip ayrılan sürücü, kısa süre sonra motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. Durumu güvenliğe bildiren sürücü, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının büyümesini önledi. Yangın sırasında AVM’deki müşteriler ve çalışanlar panikle dışarı çıktı. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, araçta hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Olayda yaralanan olmadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN