Avcılar’da ölüm korkulu asansör! Kırmızı etiketli tehlike

Son zamanlarda asansöre bağlı ölüm sayısı arttı. İşte burada en çok görev yöneticilere düşüyor çünkü asansörlerin düzenli olarak bakımı yaptırılmalı. Ama bu görevi yerine getirmeyen yöneticiler de var. Avcılar'da 15 katlı sitenin asansörü kırmızı etiketli yani kesinlikle binilmemeli. Belediye 2 ay içinde eksikliklerin giderilmesi için yönetime süre tanıdı ama bugüne dek yönetim ne eksiklikleri giderdi ne de önlem aldı. Yani site sakinlerini bir nevi ölüme itti.

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