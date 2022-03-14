Avcılar’da kayak yapan kişi bu defa da Üsküdar’da kayak yaptı

İstanbul'da geçen Ocak ayında etkili olan kar yağışı esnasında Avcılar'da bir mahalleden ötekine kayarak giden ve beden eğitimi öğretmeni Fatih Işık, Aybar Kar Fırtınasının olduğu günlerde bu defa Üsküdar Beylerbeyi’nde boğazın sahilinde kayak yaptı. Işık’ın kar altındaki İstanbul’da kayak turu kameraya yansıdı.

Beden eğitimi öğretmenliği yapan ve aynı zamanda Cerrahpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde doktora eğitimi gören Fatih Işık, geçen ocak ayında kayak takımlarını çıkararak Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nden Firuzköy Mahallesi'ne kayak yaparak gitmişti. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Işık, hem sosyal medyada hem de dikkatleri üzerine çekmişti.

BOĞAZ KENARINDA KAYAK KEYFİ

Fatih Işık, geçtiğimiz günlerde etkili olan Aybar Kar Fırtınasında yeniden kar yağınca Cumartesi günü kar ile kaplı ormanda ata kendisini bağlayarak kayak yaptı. Aynı zamanda at sürerken okçuluk da yaptı.

Işık, daha sonra akşam saatlerinde kar yağışının etkisini arttırması üzerine bu kez İstanbul'da Bebek, Galata, Tahtakale Yokuşu ve Zeytinburnu'nda gece geç saatlerde kayak yaptı. Fatih Işık, Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi ve çevresinde, İstanbul Boğazı'na kıyı olan Üsküdar Beylerbeyi'nde piste dönen yollarda doyasıya kayak yaparken o anları kamerası ile görüntüledi.