14 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Avcılar’da kayak yapan kişi bu defa da Üsküdar’da kayak yaptı

Avcılar’da kayak yapan kişi bu defa da Üsküdar’da kayak yaptı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.03.2022 13:08
İstanbul'da geçen Ocak ayında etkili olan kar yağışı esnasında Avcılar'da bir mahalleden ötekine kayarak giden ve beden eğitimi öğretmeni Fatih Işık, Aybar Kar Fırtınasının olduğu günlerde bu defa Üsküdar Beylerbeyi’nde boğazın sahilinde kayak yaptı. Işık’ın kar altındaki İstanbul’da kayak turu kameraya yansıdı.

Beden eğitimi öğretmenliği yapan ve aynı zamanda Cerrahpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde doktora eğitimi gören Fatih Işık, geçen ocak ayında kayak takımlarını çıkararak Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nden Firuzköy Mahallesi'ne kayak yaparak gitmişti. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Işık, hem sosyal medyada hem de dikkatleri üzerine çekmişti.

BOĞAZ KENARINDA KAYAK KEYFİ

Fatih Işık, geçtiğimiz günlerde etkili olan Aybar Kar Fırtınasında yeniden kar yağınca Cumartesi günü kar ile kaplı ormanda ata kendisini bağlayarak kayak yaptı. Aynı zamanda at sürerken okçuluk da yaptı.

Işık, daha sonra akşam saatlerinde kar yağışının etkisini arttırması üzerine bu kez İstanbul'da Bebek, Galata, Tahtakale Yokuşu ve Zeytinburnu'nda gece geç saatlerde kayak yaptı. Fatih Işık, Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi ve çevresinde, İstanbul Boğazı'na kıyı olan Üsküdar Beylerbeyi'nde piste dönen yollarda doyasıya kayak yaparken o anları kamerası ile görüntüledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Üsküdar’da Boğaz’a nazır kayak
Üsküdar’da Boğaz’a nazır kayak
Öğrenci servisi alev alev yandı
Öğrenci servisi alev alev yandı
Saygı ve rahmetle anıyoruz
Saygı ve rahmetle anıyoruz
Kesilecek algısı boşa çıktı
Kesilecek algısı boşa çıktı
İşçi servisi kaza yaptı
İşçi servisi kaza yaptı
Muş’ta kar bir köyü yuttu
Muş’ta kar bir köyü yuttu
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Dayısını öldürdü, yengesini yaraladı
Dayısını öldürdü, yengesini yaraladı
20 lirayı beğenmeyince aracın üzerinden inmedi!
20 lirayı beğenmeyince aracın üzerinden inmedi!
Erdoğan Miçotakis görüşmesi sona erdi
Erdoğan Miçotakis görüşmesi sona erdi
20 lirayı beğenmeyince metrelerce...
20 lirayı beğenmeyince metrelerce...
Daha Fazla Video Göster