10 Nisan 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Avcılar'da hatalı park tartışması kavgaya dönüştü
Avcılar’da hatalı park tartışması kavgaya dönüştü

Avcılar'da hatalı park tartışması kavgaya dönüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.04.2025 12:59
Güncelleme:10.04.2025 13:00
Avcılar'da bir sürücü kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın arsasına aracını park etti. Park ettiği aracıyla bir süre sonra buradan çıkmak isteyen sürücü, caddeye otomobilini park eden diğer sürücüyle tartıştı. Tarıtşma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Avcılar’da hatalı park tartışması kavgaya dönüştü
Avcılar’da hatalı park tartışması kavgaya dönüştü
Avcılar'da hatalı park tartışması kavgaya dönüştü
Ortaokul öğrencisinden hatalı parka ‘lazerli’ çözüm
Ortaokul öğrencisinden hatalı parka ‘lazerli’ çözüm
Köpek yavru kediye annelik yapıyor
Köpek yavru kediye annelik yapıyor
Minibüsün önünü kesip camları yumrukladı
Minibüsün önünü kesip camları yumrukladı
İzmir’de çevre katliamı
İzmir'de çevre katliamı
Tavuk döner skandalı
Tavuk döner skandalı
Belgeselleri aratmayan görüntüler
Belgeselleri aratmayan görüntüler
Genç yazılımcının feci sonu!
Genç yazılımcının feci sonu!
Minguzzi’nin katilleri ne kadar ceza alacak?
Minguzzi’nin katilleri ne kadar ceza alacak?
Yan bakma cinayetinin görüntüleri
Yan bakma cinayetinin görüntüleri
16 yaş altına Instagram sınırları!
16 yaş altına Instagram sınırları!
Liseli cinayetinin perde arkasında ne var?
Liseli cinayetinin perde arkasında ne var?
Daha Fazla Video Göster