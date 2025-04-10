Avcılar’da hatalı park tartışması kavgaya dönüştü

Avcılar'da bir sürücü kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın arsasına aracını park etti. Park ettiği aracıyla bir süre sonra buradan çıkmak isteyen sürücü, caddeye otomobilini park eden diğer sürücüyle tartıştı. Tarıtşma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.