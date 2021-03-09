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Atlar çarpıştı! Biniciler yere böyle çakıldı

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Giriş: 09.03.2021 09:03
Güncelleme:09.03.2021 09:09
Sivas'ta cirit sporcularının antrenmanı sırasında talihsiz bir kaza yaşandı. 2 at feci şekilde çarpıştı. Binicilerin yerde sürüklendiği anlar kameraya bakın nasıl yansıdı.

Görüntü Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kayda geçti. Cirit antrenmanında nefes kesen görüntülerin çekimi yapılıyordu.

Arazide at koşturan cirit sporcuları arasında talihsiz bir kaza meydana geldi. Rakibinin peşini bırakan bir sporcunun atı yan taraftan gelen başka bir atla çarpıştı.

Atlar o feci çarpışmanın ardından hemen ayağa kalktı. Binicileri ise kısa sürede toparlanmayı başardı.



Bir sporcu tedbir amaçlı kaldırıldığı hastanede tedavi edildi. Cirit antrenmanı ise kaldığı yerden devam etti.

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