Atın kuyruğuna bidon bağladılar! Serbest bırakılan at kazaya sebep oldu

Göle'de meydana gelen olayda, ilçenin işlek caddesinde bir atın kontrolsüz bir halde koşturduğu görüldü. Trafikte koşmaya devam eden at bir anda ters yönde gelen araca çarptı. Kuyruğuna içi taş dolu plastik kutu takılan at çarpışmada yara alırken, araçta da ağır hasar aldı. Olayda can kaybının olmaması sevindirirken, ata bu vicdansızlığı yapan kişilerle ilgili araştırmada devam ediyor. Çevredeki vatandaşlarda karşılaştıkları manzara karşısında tepki gösterdi.

