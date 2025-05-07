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Çay ocağındaki kuzen cinayetinin sebebi mahkemede ortaya çıktı: Asıl hedef bendim

Çay ocağındaki kuzen cinayetinin sebebi mahkemede ortaya çıktı: Asıl hedef bendim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 07.05.2025 16:42
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kuzeni Muzaffer Ece'yi çay ocağında öldüren Osman Ç'nin ilk duruşmadaki savunması ortaya çıktı. İş ortağı olan İskender Ece ile yaşadığı ticari anlaşmazlık sonrası husumet başladığını, bunun sonucunda Muzaffer Ece'nin de kendisini darp edip onurunu zedelediğini öne süren sanık, "2-3 el ateş ettim, ondan sonrasını ne yaptım bilmiyorum" dedi. Muzaffer Ece'nin kardeşi İskender Ece ise "Abimle ne alakası var, ben hala onu çözemedim. Suçsuz bir insan gitti. 1 lira alıp vereceği olmayan insana 18 tane kurşun sıktı. Asıl hedef bendim" dedi.
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Çay ocağındaki kuzen cinayetinin sebebi mahkemede ortaya çıktı: Asıl hedef bendim
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