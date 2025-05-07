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Ümit Karan cezaevine gönderildi

Ümit Karan cezaevine gönderildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.05.2025 15:55
Güncelleme:07.05.2025 15:55
Eski futbolcu Ümit Karan'a, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen beraat kararı Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından bozularak 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise Karan'a verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onamıştı. Karan, onanan cezası kapsamında bugün Bakırköy Adliyesi’ne geldi ve Metris Cezaevi’ne gönderildi. Eski futbolcu sosyal medyasından yaptığı bir paylaşımla tutuklandığı iddialarını yalanladı.
Ümit Karan cezaevine gönderildi
Ümit Karan cezaevine gönderildi
Ümit Karan cezaevine gönderildi
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