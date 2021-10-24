24 Ekim 2021, Pazar
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Atatürk Kültür Merkezi açılış için gün sayıyor! AKM'nin açılışı için özel opera hazırlığı
Yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi, 29 Ekim'de hizmete sunulacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla açılışa özel bir opera bestesi de hazırlandı. İstanbul'un silüetini oluşturan Mimar Sinan'ı konu alan eser, açılış günü dinleyicileriyle buluşacak.