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Atatürk Kültür Merkezi açılış için gün sayıyor! AKM'nin açılışı için özel opera hazırlığı

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Giriş: 24.10.2021 16:34
Yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi, 29 Ekim'de hizmete sunulacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla açılışa özel bir opera bestesi de hazırlandı. İstanbul'un silüetini oluşturan Mimar Sinan'ı konu alan eser, açılış günü dinleyicileriyle buluşacak.
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Açılış için özel opera hazırlığı
Açılış için özel opera hazırlığı
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