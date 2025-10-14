14 Ekim 2025, Salı

Ataşehir'de cipe çarpan otomobil restorandan çıkan müşterilerin arasına daldı; o anlar kamerada
Ataşehir’de cipe çarpan otomobil restorandan çıkan müşterilerin arasına daldı; o anlar kamerada

Ataşehir'de cipe çarpan otomobil restorandan çıkan müşterilerin arasına daldı; o anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 14.10.2025 12:52
Ataşehir’de, iddiaya göre ara sokakta hızla ilerleyen otomobil yola çıkan cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, restorandan çıkan müşterilerin arasına daldı. Kaldırımda bekleyenlerin ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
