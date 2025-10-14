14 Ekim 2025, Salı
Ataşehir'de cipe çarpan otomobil restorandan çıkan müşterilerin arasına daldı; o anlar kamerada
Ataşehir’de, iddiaya göre ara sokakta hızla ilerleyen otomobil yola çıkan cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, restorandan çıkan müşterilerin arasına daldı. Kaldırımda bekleyenlerin ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.