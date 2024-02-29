Astronotlar Nemrut Krater Gölü’ne hayran kaldı! NASA’dan Nemrut Krater Gölü paylaşımı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü, NASA astronotları tarafından uzaydan fotoğraflandı. NASA o kareyi sosyal medya hesabından "Harika Bir Kaldera" notuyla paylaştı.

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