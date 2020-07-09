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Askeri casusluk davasında karar çıktı! Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ kararı A Haber'de değerlendirdi

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Giriş: 09.07.2020 16:32
Son dakika haberi... İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan davada 61 sanığa 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi. Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ kararı A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Son dakika haberi... İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan davada 61 sanığa 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi. Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ kararı A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

CEZALAR AÇIKLANDI

İzzmir'de 'askeri casusluk soruşturması'ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan davada 61 sanığa 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

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