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Aşıyı reddettiler hastalık 4 kat arttı! Bitme aşamasına gelen kızamık hastalığı verilerinde korkutan artış

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Giriş: 15.11.2020 19:57
Güncelleme:15.11.2020 20:07
Dünya genelinde aşı karşıtlığı arttı, bazı hastalıklar yeniden kendini gösterdi. Bitme noktasına gelen kızamık da bunlardan biri... Türkiye genelinde 2018'de 716 olan kızamık vaka sayısı, 2019'da 2 bin 905'e yükseldi.

Aşı karşıtlığı arttı, kızamık yeniden hortladı...

Tüm dünya salgını sona erdirecek koronavirüs aşısına kilitlenmişken kızamık vakaları, aşı reddi nedeniyle yeniden yükselişe geçti.

Vakalardaki artışın en temel nedeni, aşı hakkında bilinen yanlışlar.

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