06 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Aşısız çalışana her hafta PCR testi | Hastanelerde PCR yoğunluğu var mı?

Aşısız çalışana her hafta PCR testi | Hastanelerde PCR yoğunluğu var mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2021 10:23
Aşı yaptırmayanlar için bugünden itibaren artık PCR testi zorunluluğu başlıyor. Hastanelerde PCR testi yoğunluğu var mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Murat Söylemez, son durumu canlı yayında anlattı. Söylemez, "Özellikle okulların açılmasıyla beraber dün itibariyle normalde 1 haftada yaptığımız periyotta iki katı kadar aşı yaptık. Bizim asıl beklentimiz bu süreçte hızlı bir şekilde aşılarını olmaları." ifadelerini kullandı.

Aşı yaptırmayanlar için bugünden itibaren artık PCR testi zorunluluğu başlıyor. Hastanelerde PCR testi yoğunluğu var mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Murat Söylemez, son durumu canlı yayında anlattı. Söylemez, "Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla beraber öğretmenlerimiz, okul çalışanlarımız etkinliklere katılacak vatandaşlarımız ve şehirlerarası seyahat edecekler için aşısız ve tam aşı olmayanlar için PCR zorunluluğu geldi fakat dünden bu yana hastanemizde çok aşırı bir yoğunluk olduğunu söyleyemeyiz. PCR oranlarında artma olsa da ciddi bir oranda artma söz konusu değil. Oluşabilecek yoğunluğa karşı gerekli tedbirleri aldık. Aşı noktasında da PCR testine göre çok daha fazla bir yoğunluk görmeye başladık son günlerde. Özellikle okulların açılmasıyla beraber dün itibariyle normalde 1 haftada yaptığımız periyotta iki katı kadar aşı yaptık. Bizim asıl beklentimiz bu süreçte hızlı bir şekilde aşılarını olmaları." şeklinde konuştu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hastanelerde PCR yoğunluğu var mı?
Hastanelerde PCR yoğunluğu var mı?
Geline ve davetlilere böyle sürpriz yaptı
Geline ve davetlilere böyle sürpriz yaptı
6 Eylül 2021 Hava durumu, Meteoroloji’den yağış uyarısı!
6 Eylül 2021 Hava durumu, Meteoroloji'den yağış uyarısı!
Yüz yüze eğitim başladı
Yüz yüze eğitim başladı
Marmara için fırtına uyarısı
Marmara için fırtına uyarısı
Yıllar sonra ilk kez sahneye çıktı
Yıllar sonra ilk kez sahneye çıktı
Midesinden çıkanlar doktorları bile şoke etti!
Midesinden çıkanlar doktorları bile şoke etti!
Küçük çocuğun ölü yunusu sevmeye çalışması duygusal anlar yaşattı
Küçük çocuğun ölü yunusu sevmeye çalışması duygusal anlar yaşattı
İstanbul’da tekstil fabrikasında yangın
İstanbul’da tekstil fabrikasında yangın
Kargaları korkutmak isterken komşusunu vurdu
Kargaları korkutmak isterken komşusunu vurdu
İstanbul’da okul trafiği!
İstanbul'da okul trafiği!
Ümraniye Tepeüstü’nde trafik kazası!
Ümraniye Tepeüstü'nde trafik kazası!
Daha Fazla Video Göster