Aşısız çalışana her hafta PCR testi | Hastanelerde PCR yoğunluğu var mı?

Aşı yaptırmayanlar için bugünden itibaren artık PCR testi zorunluluğu başlıyor. Hastanelerde PCR testi yoğunluğu var mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Murat Söylemez, son durumu canlı yayında anlattı. Söylemez, "Özellikle okulların açılmasıyla beraber dün itibariyle normalde 1 haftada yaptığımız periyotta iki katı kadar aşı yaptık. Bizim asıl beklentimiz bu süreçte hızlı bir şekilde aşılarını olmaları." ifadelerini kullandı.

Aşı yaptırmayanlar için bugünden itibaren artık PCR testi zorunluluğu başlıyor. Hastanelerde PCR testi yoğunluğu var mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Murat Söylemez, son durumu canlı yayında anlattı. Söylemez, "Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla beraber öğretmenlerimiz, okul çalışanlarımız etkinliklere katılacak vatandaşlarımız ve şehirlerarası seyahat edecekler için aşısız ve tam aşı olmayanlar için PCR zorunluluğu geldi fakat dünden bu yana hastanemizde çok aşırı bir yoğunluk olduğunu söyleyemeyiz. PCR oranlarında artma olsa da ciddi bir oranda artma söz konusu değil. Oluşabilecek yoğunluğa karşı gerekli tedbirleri aldık. Aşı noktasında da PCR testine göre çok daha fazla bir yoğunluk görmeye başladık son günlerde. Özellikle okulların açılmasıyla beraber dün itibariyle normalde 1 haftada yaptığımız periyotta iki katı kadar aşı yaptık. Bizim asıl beklentimiz bu süreçte hızlı bir şekilde aşılarını olmaları." şeklinde konuştu.