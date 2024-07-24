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Aşırı nem ve sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Aşırı nem ve sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'da hava nasıl olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 11:49
Türkiye en sıcak temmuz aylarından birini yaşıyor. İstanbul'da termometreler 35 dereceyi gördü. Ancak uzmanlardan beklenen müjde geldi. Yüksek nem önümüzdeki hafta etkisini yitirecek.
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