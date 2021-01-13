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Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşısı randevuları başladı! Detayları canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 13.01.2021 09:24
Güncelleme:13.01.2021 09:29
Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs aşıları için Merkezi Hastane Randevu Sistemi üzerinden alınacak randevu ile başvurulabilecek. İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. Peki aşı randevusu nasıl alınır? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs aşıları için Merkezi Hastane Randevu Sistemi üzerinden alınacak randevu ile başvurulabilecek. İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. Peki aşı randevusu nasıl alınır? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

Koronavirüs aşı randevuları MHRS üzerinden verilmeye başlandı! KORONAVİRÜS AŞI RANDEVULARI MHRS ÜZERİNDEN VERİLMEYE BAŞLANDI!
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