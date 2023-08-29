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Arzum Onan'dan tek celsede boşanan Mehmet Aslantuğ'dan ihanet açıklaması geldi

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Giriş: 29.08.2023 09:37
Güncelleme:29.08.2023 09:37
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği mayıs ayında tek celsede bitti. El ele geldikleri mahkemeden yine el ele ayrılan çift ayrılık nedeniyle ilgili sessizliklerini korumuştu. Boşanma sonrası Arzum Onan arkadaşlarıyla moral tatiline çıkarken, Aslantuğ'un saçı sakalı birbirine karışmış hali dikkat çekmişti. Ortaya atılan aldatma iddialarına da sessiz kalmayı tercih eden Aslantuğ, ilk defa açıklama yaptı.
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