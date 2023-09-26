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Artvin’de sonbahar manzarası! Ardanuç’ta renk cümbüşü

A Haber
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Giriş: 26.09.2023 14:55
Artvin Ardanuç'ta ağaçlar sonbahar renklerine büründü. Fotoğraf tutkunları da fırsatı kaçırmadı. Sonbaharın drone görüntüleri seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.
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