11 Kasım 2021, Perşembe
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Arnavutköy’de tırnakçılık yapan dolandırıcılar haberlere çıkınca, çaldıkları parayı geri getirip helallik istediler
Arnavutköy’de bir kuruyemiş dükkanında gelen dolandırıcılar, tırnakçılık yöntemi ile kasiyeri oyalayarak 800 TL para çaldı. Yaşananların haberlere yansımasının ardından dükkana tekrar gelen dolandırıcılar, kasiyere pişman olduklarını belirtip çaldıkları paranın iki katını vererek helallik istedi. Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde bulunan bir kuruyemiş dükkanın da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkan içerisine giren 3 dolandırıcı tırnakçılık yöntemi ile kasiyeri oyalayıp kafasının karışmasını sağlayarak 800 TL para çaldı. Yaşanan olay ise haberlere yansıyınca, geri adım atan dolandırıcılar aynı dükkana gelerek pişman olduklarını söyleyip, paranın iki katını bıraktı. Parayı bırakan şahıslar, kuruyemişçiden şikayetçi olmamalarını rica etti.