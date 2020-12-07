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Arnavutköy'de taş ocağında göçük!

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Giriş: 07.12.2020 11:00
Güncelleme:07.12.2020 11:50
Son dakika haberi... Arnavutköy'deki bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle göçük meydana geldi. Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılan ikinci işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Arnavutköy'deki bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle meydana gelen göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Devlet Caddesi'ndeki bir taş ocağında toprak kayması oldu.

Toprak kayması sonucu oluşan göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Sabit D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılarak, ambulansa alınan Nuri D.'nin de hayatını kaybettiği belirlendi.

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