Arnavutköy’de özel endüstri bölgesinde yangın: Çok sayıda konteyner küle döndü

Arnavutköy Deliklikaya mahallesinde gece saatleri özel endüstri bölgesinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeninin bilinmediği olayda 2 akaryakıt tankeri, 2 iş makinesi ve bazı konteynerlar alev alması sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edilmesinin ardından yangın kontrol altına alındı.