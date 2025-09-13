13 Eylül 2025, Cumartesi
Arnavutköy'de özel endüstri bölgesinde yangın: Çok sayıda konteyner küle döndü
Arnavutköy Deliklikaya mahallesinde gece saatleri özel endüstri bölgesinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeninin bilinmediği olayda 2 akaryakıt tankeri, 2 iş makinesi ve bazı konteynerlar alev alması sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edilmesinin ardından yangın kontrol altına alındı.