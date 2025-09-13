13 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Arnavutköy'de özel endüstri bölgesinde yangın: Çok sayıda konteyner küle döndü
Arnavutköy’de özel endüstri bölgesinde yangın: Çok sayıda konteyner küle döndü

Arnavutköy'de özel endüstri bölgesinde yangın: Çok sayıda konteyner küle döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2025 04:07
Arnavutköy Deliklikaya mahallesinde gece saatleri özel endüstri bölgesinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeninin bilinmediği olayda 2 akaryakıt tankeri, 2 iş makinesi ve bazı konteynerlar alev alması sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edilmesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
Arnavutköy’de özel endüstri bölgesinde yangın: Çok sayıda konteyner küle döndü
Arnavutköy’de özel endüstri bölgesinde yangın
Arnavutköy'de özel endüstri bölgesinde yangın
Üniversiteli genç evinde ölü bulundu
Üniversiteli genç evinde ölü bulundu
Polis ekiplerinden okul servislerine denetim!
Polis ekiplerinden okul servislerine denetim!
Kıskanç sevgili dehşet saçtı!
Kıskanç sevgili dehşet saçtı!
Erzincan’da düğün yemeğinden 106 kişi zehirlendi
Erzincan'da düğün yemeğinden 106 kişi zehirlendi
Konseri kaçak izleyen genci çatıdan aşağı böyle attı
Konseri kaçak izleyen genci çatıdan aşağı böyle attı
Bitlis’te köylülere süt sağım makinesi desteği
Bitlis’te köylülere süt sağım makinesi desteği
Ev değil cephanelik!
Ev değil cephanelik!
Eski karısını eşarbıyla ve yastıkla boğup polise teslim oldu
Eski karısını eşarbıyla ve yastıkla boğup polise teslim oldu
İki genç kız arabada infaz edilmişti...
İki genç kız arabada infaz edilmişti...
FETÖ’cüleri deşifre eden isme silahlı saldırı!
FETÖ’cüleri deşifre eden isme silahlı saldırı!
Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Daha Fazla Video Göster