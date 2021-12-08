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Arnavutköy’de minibüslerinde yakaladıkları hırsızı böyle dövdüler

DHA
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Giriş: 08.12.2021 14:47
Güncelleme:08.12.2021 14:49
Arnavutköy’de minibüsünü park ettikten sonra alışveriş yapan 2 kişi, marketten çıktıkları sırada minibüsün içindeki kişiyi fark edince olanlar oldu. Kaçmaya çalışan hırsızı yakalayan amca çocuğu 2 kişi, dövdükleri kişiyi polise teslim etti.

Olay, Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus ve Selçuk Karakuş, servis minibüsünü park edip markete uğradı. Alışveriş yaptıktan sonra tekrar servis minibüsüne gitmek üzere marketten çıkan amca çocukları, minibüs içinde bir kişi olduğunu fark etti. Ellerindeki poşetleri atıp minibüse doğru koşarak, kaçmaya çalışan hırsızı son anda yakaladılar. Yunus ve Selçuk Karakuş, yakaladıkları kişiye meydan dayağı attı.

PİŞKİN HIRSIZ İŞ BİTİMİNDE SODA KEYFİ YAPTI

Ağlayarak kendisini serbest bırakmalarını isteyen şüphelinin tüm yalvarışları boşa gitti. Meydan dayağı attıkları şüpheliyi daha sonra polise teslim eden amca çocukları, şikayetçi oldular. Minibüsün kapısını tornavida ile açıp içeriye giren ve minibüsün içinde bir süre değerli eşya arayan hırsızın sigara, saat ve teyp çaldığını söyleyen Yunus ve Selçuk Karakuş, "Pişkin hırsız son olarak da minibüsün içinde keyifle soda içmeye çalışmış. Biz bile kendi aracımızın kapısını zorla açabiliyorken bu kişinin çok kolay bir şekilde kapıyı açarak içeri girmesine şaşırıyoruz" dediler.

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