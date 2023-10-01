- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Arnavutköy’de kontrolden çıkan kamyonet markete daldı! İşte kaza anı
Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde gerçekleşti.
Cadde üzerinde bulunan kasise geldiğinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 BL 5786 plakalı kamyonet önce orta refüjde bulunan ağaca çarptı, ağacı yıkan kamyonet daha sonra markete daldı.
O esnada marketin kapalı olması muhtemel bir faciayı önledi.
Kaza anı bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde çarpmanın etkisiyle market önündeki meşrubat ve dondurma dolabının savrularak kullanılamaz hale geldiği ve şoförün yan koltuğa geçerek araçtan çıktığı görüldü.
Kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler kaza ile ilgili çalışma başlatırken, kamyonet kaza noktasından çekildi.
Kamyonetin çekilmesiyle birlikte marketteki büyük hasar da görüldü.