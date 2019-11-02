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02.11.2019

Arnavutköy'de 5 katlı fabrikada korkutan yangın

Son dakika haberi... Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 5 katlı bir fabrikada yangın çıktı. Alevlerin sardığı fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının yan tarafta bulunan konfeksiyon atölyesine sıçrama riski bulunduğu kaydedildi.

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