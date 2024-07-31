31 Temmuz 2024, Çarşamba
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Arkadaşının denize düşen ayakkabısını almak isteyen Güney Koreli Beykoz'da boğuldu
Beykoz'da Güney Koreli olduğu öğrenilen bir şahıs, Çubuklu sahilinde arkadaşının denize düşen ayakkabısını almak isterken boğuldu. Şahsın cesedi olay yerine gelen ekiplerin 2 saatlik araması sonucu bulundu.