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Arkadaşının denize düşen ayakkabısını almak isteyen Güney Koreli Beykoz'da boğuldu

Arkadaşının denize düşen ayakkabısını almak isteyen Güney Koreli Beykoz'da boğuldu

İHA
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Giriş: 31.07.2024 16:29
Güncelleme:31.07.2024 16:29
Beykoz'da Güney Koreli olduğu öğrenilen bir şahıs, Çubuklu sahilinde arkadaşının denize düşen ayakkabısını almak isterken boğuldu. Şahsın cesedi olay yerine gelen ekiplerin 2 saatlik araması sonucu bulundu.
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