17 Eylül 2024, Salı
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Arkadaşını yaraladı alkol alırken yakalandı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada tornavidayla arkadaşını ağır yaralayan şüpheli alkol alırken yakalandı. Şüpheli polise olayı anlatırken “Bugün onu aradım bir araba muhabbeti vardı. Önceden arkadaşlığımız güzeldi. Sonra beni tekrar aradı ve bana hakaretler etti. Sonra dükkanıma geldi. Dükkana girer girmez bana kafayla vurdu. Ben de kendimi savunabilmek için ne bulduysam dürtüm." ifadelerini kullandı.