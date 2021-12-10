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Arkadaşını küfürleşme yüzünden öldürmüş

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Giriş: 10.12.2021 11:25
İstanbul Beyoğlu'nda evinde ölü olarak bulunan 60 yaşındaki İbrahim Yelken’i küfürleşme yüzünden kavga ettiği öne sürülen arkadaşı Fikret H. (59)’nin öldürdüğü ortaya çıktı. Arkadaşını öldürdükten sonra Pendik’te başka bir arkadaşının evine giden şüpheli Fikret H. burada sohbet sırasında durumu arkadaşına anlattı. Konuyla ilgili Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada gözaltına alınan Fikret H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde 6 Aralık günü sabah 10:30 sıralarında medyana gelen olay iddialara şöyle yaşandı. Sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Osman Yelken, birlikte kaldıkları evde babasının kanepenin üzerinde hareketsiz bir şekilde yattığını ve vücudunda kan izleri ile kesik olduğunu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 60 yaşındaki İbrahim Yelken'in bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda karnından 2 bıçak darbesiyle öldüğünü tespit etti.

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