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Arin Gölü renkli misafirlerini ağırlamaya başladı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 05.07.2024 16:46
Bitlis'in Adilcevaz ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Arin Gölü, her yıl olduğu gibi bu sene de renkli misafirleri flamingoları ağırlamaya başladı.
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