Arin Gölü renkli misafirlerini ağırlamaya başladı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Arin Gölü, her yıl olduğu gibi bu sene de renkli misafirleri flamingoları ağırlamaya başladı.

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