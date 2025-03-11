Ariel’e Ticaret Bakanlığından ceza!

Yanıltıcı reklamlarla mücadele kapsamında incelemelerde bulunan Ticaret Bakanlığı, bu kez ünlü temizlik markası Ariel'e cezayı kesti. Procter & Gamble isimli firmaya ait olan "Ariel Hızlı Çözünme Dağ Esintisi" isimli deterjanın televizyon reklamlarında yer alan "tek yıkamada çıkarıyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirlendi.