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Ariel’e Ticaret Bakanlığından ceza!

Ariel'e Ticaret Bakanlığından ceza!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.03.2025 13:13
Yanıltıcı reklamlarla mücadele kapsamında incelemelerde bulunan Ticaret Bakanlığı, bu kez ünlü temizlik markası Ariel'e cezayı kesti. Procter & Gamble isimli firmaya ait olan "Ariel Hızlı Çözünme Dağ Esintisi" isimli deterjanın televizyon reklamlarında yer alan "tek yıkamada çıkarıyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirlendi.
Ariel’e Ticaret Bakanlığından ceza!
Ariel’e Ticaret Bakanlığından ceza!
Ariel'e Ticaret Bakanlığından ceza!
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