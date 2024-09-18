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Ardahan ve Kars'ta yoğun sis! Kartpostallık görüntüler

Ardahan ve Kars'ta yoğun sis! Kartpostallık görüntüler

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 09:44
Ardahan ve Kars'ta yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü. Sisin etkisiyle örümcek ağlarında damlacıklar oluştu. İşte kartpostallık görüntüler...
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Yoğun sis! Kartpostallık görüntüler
Yoğun sis! Kartpostallık görüntüler
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