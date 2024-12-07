Aracını park etmeye çalışan sürücü kırtasiye dükkanına daldı

İstanbul Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Şelale Caddesi'nde H.B. isimli sürücü, kullandığı 34 HZ 3978 plakalı cipi yolun kenarına park etmek istedi. Manevra yaptığı sırada fren yerine gaz pedalına basan sürücü, kaldırımı aşıp cadde üzerindeki kırtasiye dükkanına girdi. Bu sırada, işyerinde bulunanlar ise panikle kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü H.B, olaydan yara almadan kurtulurken, işyerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İşyerindeki araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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