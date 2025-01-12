‘Aracı kuzenim kullanıyordu kaçtı’ yalanı tutmadı

Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) incelemesinde aracı kuzeninin kullandığını ve kaza sonrası kaçtığını söyleyen yaralının aracı kendisinin kullandığı ve alkollü olduğu belirlenirken, 9 bin 267 TL para cezası uygulanarak sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu.