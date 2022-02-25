Arabasıyla yolda yatan köpeğin üzerinden geçti! O anlar kamerada

Bursa'da bir araç şoförü yolda yatan sokak köpeğinin üzerinden geçerek yaralanmasına neden oldu. Olay yerindeki vatandaşlar köpeği kurtarmak için seferber oldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi İskele Meydanı'nda yolda yatan köpek, iddiaya göre şoför R.T.'nin fark etmeyip üzerinden geçmesi sonucu aracın altında ezildi.

KÖPEĞİ KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR

Köpeği fark eden vatandaşlar aracı durdurmak istedi. Otomobilin durmasıyla birlikte çevredeki vatandaşlar aracın etrafını sardı. Çevredeki diğer köpeklerin de havlayarak aracın başında toplandığı, araç altındaki köpeği çıkarabilmek için otomobilin altına girmeye çalıştığı kameraya yansıdı. Uzun uğraşlar sonucu köpek aracın altından çıkartılırken, çevrede bulunan bir hayvan sever tarafından özel kliniğe götürülen ve burada ilk tedavisi yapılan köpek, daha sonra Haçiko Derneği tarafından sahiplenildi.

PEK ÇOK KIRIĞI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bursa'da özel bir klinikte tedavi altına alınan köpeğin vücudunda birçok kırık olduğu bildirildi. Haçiko Derneği, köpeği ezen araç sürücüsü R.T. hakkında şikayetçi olurken, araç sürücüsü emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinde köpeği kendisinin veterinere götürdüğünü iddia eden sürücü, serbest bırakıldı.

"KÖPEĞİ GÖRMEDİĞİNİ İDDİA EDİYOR"

Köpeğin tüm tedavi masraflarını üstlenen Haçiko Derneği Bursa Sorumlusu Zeynep Dimidoa, "Olay Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi'nde gerçekleşmiş, araç sürücüsü yatan köpeğin üzerinden geçiyor. Köpeğin vücudunda kırıklar var, şahıs köpeği görmediğini iddia ediyor. Köpeği bir hayvansever arkadaşımız alıp veterinere götürüyor" dedi.

KÖPEĞİN DURUMU NASIL?

Köpek hakkında bilgi veren Veteriner Teknikeri Seher Yılmaz ise, "Köpeğimizin durumu daha iyiye gidiyor. Tedaviye cevap veriyor. Vücudunda çok fazla kırık var" şeklinde konuştu.