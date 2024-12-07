Apartman dairesinde depolanan hurda kağıtlar alev aldı

Kırıkkale'de henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, evde depolanan hurda kağıtlar alev aldı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri de tedbir amacıyla hazır bekledi. Soğutma çalışmalarından sonra ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. Yangında yaralanan kişi olmazken, dairede ise maddi hasar meydana geldi.

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