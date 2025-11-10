Apartman boşluğuna atılan yeni doğan bebek kurtarıldı

Kütahya'da bir apartmanın havalandırma boşluğundan gelen bebek sesi üzerine harekete geçen ekipler, poşet içinde yeni doğmuş bir erkek bebek buldu. Hastanede tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini korurken olayla ilgili bebeğin aynı apartmanda yaşayan anne ve babasının da aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

