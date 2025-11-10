10 Kasım 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Apartman boşluğuna atılan yeni doğan bebek kurtarıldı
Kütahya'da bir apartmanın havalandırma boşluğundan gelen bebek sesi üzerine harekete geçen ekipler, poşet içinde yeni doğmuş bir erkek bebek buldu. Hastanede tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini korurken olayla ilgili bebeğin aynı apartmanda yaşayan anne ve babasının da aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.