10 Kasım 2025, Pazartesi

Haberler Yaşam Videoları Apartman boşluğuna atılan yeni doğan bebek kurtarıldı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2025 09:58
Kütahya'da bir apartmanın havalandırma boşluğundan gelen bebek sesi üzerine harekete geçen ekipler, poşet içinde yeni doğmuş bir erkek bebek buldu. Hastanede tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumu ciddiyetini korurken olayla ilgili bebeğin aynı apartmanda yaşayan anne ve babasının da aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.
