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Antikorlar ne kadar süre koruma sağlar? Canlı yayında anlattı

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Giriş: 18.04.2021 13:36
Güncelleme:18.04.2021 13:57
Antikor testi neye yarar? IgM- IgG Antikor nedir? Antikor test sonucu nasıl yorumlanır? Antikor testi hangi durumlarda yaptırılabilir? Test nasıl yapılır? Tanı için yeterli mi? Aşı olan veya hastalığı geçiren kişilerde antikor seviyesi ne zaman yükselir? Antikor seviyesi yüksekse korunmaya devam etmek gerekir mi? Merak edilenleri canlı yayında anlattı.
Antikorlar ne kadar süre koruma sağlar? ANTİKORLAR NE KADAR SÜRE KORUMA SAĞLAR?
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Antikorlar ne kadar süre koruma sağlar?
Antikorlar ne kadar süre koruma sağlar?
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