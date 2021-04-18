Antikorlar ne kadar süre koruma sağlar? Canlı yayında anlattı

Antikor testi neye yarar? IgM- IgG Antikor nedir? Antikor test sonucu nasıl yorumlanır? Antikor testi hangi durumlarda yaptırılabilir? Test nasıl yapılır? Tanı için yeterli mi? Aşı olan veya hastalığı geçiren kişilerde antikor seviyesi ne zaman yükselir? Antikor seviyesi yüksekse korunmaya devam etmek gerekir mi? Merak edilenleri canlı yayında anlattı.

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