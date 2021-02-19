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Antalya'yı sarsan cinayette yeni detaylar! Kocası tarafından öldürülen Gamze Kaçar Bozkurt’un babası: Kızım celladını kurtarmış

A Haber
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Giriş: 19.02.2021 12:26
Güncelleme:19.02.2021 12:36
Antalya’da, doktor eşi tarafından öldürülen Gamze Kaçar Bozkurt’un babası Harun Kaçar, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Acılı baba, “Damadım intihara kalkıştığında kızım vazgeçirmişti. Meğer kızım celladını kurtarmış” ifadelerini kullandı. Öte yandan çiftin 6 yaşındaki kızlarının da cenaze töreninde "Annemi istiyorum" diye ağlaması yürekleri dağladı. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

Antalya'da, doktor eşi tarafından öldürülen Gamze Kaçar Bozkurt'un babası Harun Kaçar, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Acılı baba, "Damadım intihara kalkıştığında kızım vazgeçirmişti. Meğer kızım celladını kurtarmış" ifadelerini kullandı. Öte yandan çiftin 6 yaşındaki kızlarının da cenaze töreninde "Annemi istiyorum" diye ağlaması yürekleri dağladı. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

Kocası tarafından öldürülen Gamze Kaçar Bozkurt’un babası: Kızım celladını kurtarmış KOCASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN GAMZE KAÇAR BOZKURT'UN BABASI: KIZIM CELLADINI KURTARMIŞ
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Kızım celladını kurtarmış
"Kızım celladını kurtarmış"
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