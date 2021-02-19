Antalya’da, doktor eşi tarafından öldürülen Gamze Kaçar Bozkurt’un babası Harun Kaçar, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Acılı baba, “Damadım intihara kalkıştığında kızım vazgeçirmişti. Meğer kızım celladını kurtarmış” ifadelerini kullandı. Öte yandan çiftin 6 yaşındaki kızlarının da cenaze töreninde "Annemi istiyorum" diye ağlaması yürekleri dağladı. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

Antalya'da, doktor eşi tarafından öldürülen Gamze Kaçar Bozkurt'un babası Harun Kaçar, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Acılı baba, "Damadım intihara kalkıştığında kızım vazgeçirmişti. Meğer kızım celladını kurtarmış" ifadelerini kullandı. Öte yandan çiftin 6 yaşındaki kızlarının da cenaze töreninde "Annemi istiyorum" diye ağlaması yürekleri dağladı. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.