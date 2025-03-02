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Antalya’nın o mahallesinde 13 yıllık Ramazan geleneği

Antalya’nın o mahallesinde 13 yıllık Ramazan geleneği

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.03.2025 12:34
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Haşim İşcan Mahallesi'nde, Ramazan ayının en önemli simgelerinden biri olan pide, 13 yıldır mahalle muhtarlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Mahalle Muhtarı Halil Ay, gizli bir hayırseverin desteğiyle gerçekleştirilen bu yardım kampanyasında günlük 600-650 arası pide dağıtıldığını belirtti.
Antalya’nın o mahallesinde 13 yıllık Ramazan geleneği
Antalya’nın o mahallesinde 13 yıllık Ramazan geleneği
Antalya’nın o mahallesinde 13 yıllık Ramazan geleneği
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