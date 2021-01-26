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Antalya'dan yürekleri ısıtan görüntü! Yangında boğulmak üzere olan kediyi böyle kurtardılar

İHA
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Giriş: 26.01.2021 15:59
Güncelleme:26.01.2021 16:04
Antalya'da çıkan yangında dumandan zehirlenen ve boğulma tehlikesi yaşayan kedi, itfaiye ekipleri tarafından verilen oksijenle hayata döndürüldü.

Kemer Göynük Mahallesi'nde yer alan bir otelin Personel Lojmanında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken yangın maddi hasarla atlatıldı.


Yangında boğulmaktan son anda kurtarılan kediye itfaiye ve jandarma ekipleri ile Kemer Belediyesi veteriner ekipleri müdahale etti. Hareketsiz halde yangın bölgesinden çıkartılan kediye hemen oksijen veren itfaiye ekipleri kısa süre sonra kedinin hareket etmeye başladığını görünce büyük sevinç yaşadı.

Kedi Kemer Belediyesi hayvan barınağına götürülürken Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun, "Olayı duyar duymaz olay yerine intikal ettik. Kedinin çeşitli yaraları vardı ve dumandan dolayı nefes alma zorluğu yaşıyordu. Anında müdahale ederek oksijen verdik. Kedimizin şu anda durumu iyi ve barınağımızda kontrol altında tutuyoruz" dedi.

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