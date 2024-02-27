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Antalya'da zabıta meslektaşını sırtından bıçaklayarak öldürdü

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Giriş: 27.02.2024 16:40
Antalya Muratpaşa Belediyesi’nde çalışan 36 yaşındaki zabıta, mobbing iddiasıyla 60 yaşındaki mesai arkadaşını sırtından ve boynundan 7 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, ağır yaralanan zabıta memuru hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.
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