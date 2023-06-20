20 Haziran 2023, Salı
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Antalya’da yıllarca kabusu yaşamıştı! Melek İpek’in acı hikayesi film oluyor
Antalya'da, 2 yıl önce kendisine çıplak halde kelepçeli işkence yapan eşi 36 yaşındaki Ramazan İpek'i öldüren 31 yaşındaki Melek İpek 2008'deki üniversite sınavında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girebilecek puanı aldı. Ancak o evliliği seçti. Ne olduysa da o tercihinden sonra oldu. İşkence gördüğü kocasını av tüfeğiyle öldürdü. Genç kadın cezaevine girdi, iki kızına devlet sahip çıktı. "Meşru müdafaa" ile ceza almayan İpek'in hayatı film oluyor. Hayatına servis şoförlüğü yaparak devam eden Melek İpek, başrolü de kendisi oynayacak.