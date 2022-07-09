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Antalya’da turistlerin hırsızlığı kamerada! Görev paylaşımı yapmışlar

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Giriş: 09.07.2022 13:09
Antalya Manavgat’ta 3 şahısla beraber bir butiğe gelen Rus kadın turist, arkadaşları tezgahtarları oyalarken, seçtiği poları iyice inceledikten sonra kaşla göz arasında poşetlerine attı. Polarlarla beraber aldığı tişörtün parasını ödeyip mağazadan ayrılan turistin yaptıkları güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
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